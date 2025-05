Xavier Munford, l'arma segreta che ha portato Venezia a gara 5

Elogi da tutti, anche e soprattutto dal suo coach, Neven Spahija: "Complimenti ai nostri giocatori che hanno fatto uno sforzo enorme per vincere questa partita. Ora andiamo a Bologna, solo un giorno libero, 24 ore di riposo. Non era facile risalire dal 0-2. Munford è molto importante, per questo abbiamo scelto di inserirlo al posto di Simms. Noi parliamo di pallacanestro tutto l'anno, sappiamo chi abbiamo nella nostra squadra. Loro pressano tanto Ennis, per questo abbiamo deciso di inserire un ball-handler in più per aiutarlo". Un aiuto che si è rivelato decisivo e che potrebbe fare la differenza anche nella pesantissima Gara 5 di questa sera alla Segafredo Arena.