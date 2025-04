Virtus, si è riacceso il fuoco di Daniel Hackett

La chiave individuata da coach Ivanovic per la vittoria a Treviso è stata, in linea col pensiero cestistico del montenegrino, la difesa "contro i loro tiratori, evitando di metterli in ritmo": questo lavoro è stato richiesto in minima parte a Daniel, impegnato a mettere più pressione sulla palla possibile quando gestita dall'ex Mascolo - contro avversari non esplosivi, un Hackett in queste condizioni è ancora ingiocabile in Serie A. La serata del Palaverde è stata però anche quella delle responsabilità offensive: sempre preciso e solido nel gestire i contatti nel pitturato avversario, non è un caso che siano stati di Hackett i due canestri dei primi vantaggi in doppia cifra della gara (49-60 e 59-70), quelli psicologicamente più tosti da digerire per gli avversari.