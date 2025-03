Justin Gorham, il mago da trasferta di Tortona

"Rientrato dall'infortunio ora sta dando quello per cui è arrivato. Un giocatore che sa fare tante cose. Sono felice per lui": il pensiero a caldo di coach Walter De Raffaele, ancora alla ricerca di un'identità tecnica per la sua Bertram, non poteva che essere dedicato all'ex Rytas. Lo stop causato dal tentativo di stoppata su Tyler Ennis contro Venezia (14 dicembre 2024) aveva infatti costretto Justin ai box per circa un mese, rendendo i 19 punti nella storica vittoria dei Leoni a Milano un caso isolato in una prima parte di stagione altalenante. Dal rientro, però, le gerarchie nella posizione di ala grande dei piemontesi hanno assunto una forma nuova: non è solo "colpa" della lesione al crociato di Strautins e il crollo dell'efficacia di Luca Severini, ma è soprattutto grazie al protagonismo assunto da Gorham in un attacco senza un uomo fisso al comando.