Basket, Serie A: la capolista Trento cade con Tortona, vince Reggio Emilia

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-BERTRAM YACHTS DERTHONA 85-89

Passo falso di Trento, la capolista cade 89-85 in casa contro Tortona. I padroni di casa partono forte nel primo periodo, tentando l’allungo fino al +6 al termine dei primi dieci minuti. Pecchia e Niang trascinano l’Aquila, ma Gorham è una furia per i piemontesi: la Bertram rientra fino al -2, con il punteggio sul 40-38 in favore della Dolomiti all’intervallo. Dopo la pausa lunga le cose non cambiano, e la partita rimane in equilibrio. I tre punti di Zukauskas sulla sirena dalla lunetta riportano avanti gli uomini di Galbiati a seicento secondi dalla fine, sul 66-63. Nel periodo finale sale ancora in cattedra Gorham: 14 dei 35 punti di serata tutti nei dieci minuti finali, per trascinare gli uomini di De Raffaele prima al sorpasso e poi alla vittoria. Cade la prima della classe 89-85, Tortona trova due punti importanti contro la capolista per avvicinarsi ai play-off.



TABELLINO

Dolomiti Energia Trentino-Bertram Yachts Derthona 85-89

Parziali: 24-18, 40-38, 66-63.

Dolomiti Energia Trentino: Cale 9 (1/3, 1/3, 4/4 tl), Lamb 11 (2/10, 1/4, 4/4 tl), Pecchia 20 (10/11, 0/1), Niang 14 (6/14, 0/2, 2/2 tl), Mawugbe 9 (4/4 da 2, 1/1 tl); Ford 7 (2/6, 1/2), Zukauskas 7 (1/4, 1/5, 2/2 tl), Forray 8 (1/1, 2/3), Hassan. N.e. Ellis, Cheickh. All. Galbiati.

Bertram Yachts Derthona: Kuhse 16 (3/5, 2/4, 4/5 tl), Gorham 35 (9/10, 4/6, 5/5 tl), Vital 7 (1/3, 1/3, 2/2 tl), Weems 5 (1/3, 1/4), Kamagate 6 (3/5 da 2); Candi 4 (1/2, 0/1, 2/2 tl), Severini 2 (1/2 da 2, 0/2 tl), Denegri 2 (1/2, 0/3), Baldasso 10 (2/3, 2/5), Biligha 2 (1/6, 0/1). N.e. Farias, Zerini. All. De Raffaele.



UNAHOTELS REGGIO EMILIA-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 84-58

Due punti per Reggio Emilia, che dopo un primo periodo difficile regola Sassari 84-58. Nei primi dieci minuti i ragazzi di Bulleri provano a premere sull’acceleratore, soprattutto con Halilovic. L’UnaHotels deve inseguire alla prima pausa breve, sul 25-19 in favore degli ospiti. Già dal secondo quarto l’attacco degli emiliani inizia a funzionare meglio, con i sardi che si inceppano: Barford e Uglietti portano la squadra di Priftis fino al sorpasso, sul 43-37 all’intervallo. Nel secondo tempo la Dinamo va in totale blackout offensivo: la difesa della Reggiana non lascia spazi, per poi colpire in transizione. Faried fa la differenza in attacco e in difesa, con il Banco di Sardegna che non riesce più a rientrare. Vince Reggio Emilia 84-58 e registra la tredicesima vittoria, stesso numero ma di sconfitte per Sassari.



TABELLINO

UnaHotels Reggio Emilia-Banco di Sardegna Sassari 84-58

Parziali: 19-25, 43-37, 65-49.

UnaHotels Reggio Emilia: Barford 15 (2/4, 3/6, 2/2 tl), Winston 3 (0/1, 0/4, 3/4 tl), Cheatham 10 (2/4, 2/5), Grant 7 (3/3, 0/1, 1/1 tl), Faried 9 (4/5 da 2, 1/1 tl); Faye 12 (4/5 da 2, 4/5 tl), Smith 9 (3/3, 1/6), Uglietti 11 (1/1, 3/4), Vitali 1 (0/3 da 3, 1/2 tl), Chillo 2 (1/1, 0/3), Gallo 5 (1/1, 1/2). N.e. Fainke. All. Priftis.

Banco di Sardegna Sassari: Fobbs 6 (2/6 da 2, 2/3 tl), Bendzius 5 (1/4 da 3, 2/2 tl), Bibbins 5 (1/5, 1/5), Halilovic 16 (7/10 da 2, 2/4 tl), Veronesi 6 (0/2, 2/4); Cappelletti 2 (0/1, 0/3, 2/2 tl), Tambone (0/4 da 3), Thomas 11 (4/11, 0/2, 3/4 tl), Sokolowski 7 (2/3, 1/2), Vincini (0/1 da 2). N.e. Vasselli, Trucchetti. All. Bulleri.