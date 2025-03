Trento, la Coppa Italia è alle spalle. Pecchia: "Ora riazzeriamo tutto"

La Dolomiti Energia Trentino torna a giocare in casa e lo farà davanti all'ottavo sold out consecutivo, generato anche dall'entusiasmo generato dalla storica impresa nelle Final Eight di Coppa Italia. Per celebrare questo successo, nella Fan Zone a Il T Quotidiano Arena offrirà ai tifosi la possibilità di scattare foto con la Coppa e attendere l’arrivo dei giocatori al palazzetto. Tra questi ci sarà anche Andrea Pecchia, che ha parlato così ai nostri microfoni: "Vincere la Coppa Italia è stata sicuramente un'emozione incredibile, un'emozione bellissima. Sono stati tre giorni veramente pazzeschi".