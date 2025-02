Della Valle-Burnell, il segreto di Brescia che sogna uno storico bis

Decisamente soddisfatto anche Amedeo Della Valle, uno dei protagonisti della serata, in zona mista: “I miei compagni mi hanno dato la gioia più grande, in una partita combattutissima. Hanno fatto tutti una prestazione superlativa perché non era facile per come si era messa. Abbiamo fatto un primo tempo molto soft, del terzo quarto non ne parliamo, ma siamo usciti quando contava e questo fa la differenza. Penso che abbiamo tutti in mente la stoppata di Burnell, ma Ndour ha fatto una prestazione difensiva molto importante. Tutti vogliono vincere qui, è il bello della competizione. Siamo qui e ce la vogliamo giocare. Qualcuno dice che siamo vecchi, ma a me sembra che siamo abbastanza in forma. Vincere? Troppo presto per dirlo, dobbiamo prima arrivare in finale. Sicuramente un secondo trofeo a Brescia sarebbe fantastico, ma per ora mi sembra ancora molto lontano.”.