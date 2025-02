Trento, Galbiati: "Il segreto è nell'umanità delle persone"

A pochi giorni dalla vittoria della Coppa Italia, Paolo Galbiati (coach Dolomiti Energia Trentino) ha rilasciato una lunga intervista a Repubblica. Qui alcuni passaggi: "Sono partito da Milano, che mi ha forgiato e mi ha insegnato a convivere con la pressione, ma il cammino è stato lungo. Trento? Il segreto è nell'umanità delle persone. È un posto unico. Sono stato in tante piazze: qui il basket e la squadra sono importanti, ma c'è attenzione per il territorio, per i meno fortunati e per chi ha sbagliato. La settimana della sfida con Trapani sono stato in carcere a giocare con i detenuti. Questa è Trento, questa è la nostra energia".