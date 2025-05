Trento, l'analisi del DG Nardelli: "Si chiude un'annata clamorosa"

Intervistato da Paolo Silvestri su L’Adige, il direttore generale della Dolomiti Energia Trentino Andrea Nardelli ha commentato la recente eliminazione contro l’EA7 Emporio Armani Milano negli LBA Playoff Unipol 2025: “Una serie emotivamente alta. Nelle due gare al T Quotidiano Arena il clima sembrava quello dei palazzetti più famosi. È stato un delirio, una prova di notevole maturità di pubblico e ambiente. Forse il momento più alto della nostra storia quanto a pathos e voglia di vincere tutti assieme. Quella conclusa è stata comunque una stagione storica per l’Aquila. Clamorosa come il gruppo che sabato sera più del dispiacere della sconfitta aveva il dispiacere di non poter vivere ancora assieme tutti i giorni. L'impegno è altissimo. Il club fa tutto quello che può per curare ogni dettaglio per creare le basi affinché i giocatori siano nelle migliori condizioni per lavorare. Servono le persone giuste”.