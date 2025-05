Trento, il futuro è adesso: ufficiale coach Cancellieri

Nato a Teramo il 24 luglio 1972, Cancellieri ha iniziato la carriera da allenatore a soli 22 anni. Dopo le prime esperienze come vice a Teramo, San Raffaele e Biella, ha ricoperto ruoli da capo allenatore a Montecatini, Veroli e nuovamente a Biella. Nel 2013 approda all’Olimpia Milano come assistente allenatore, lavorando con Luca Banchi, Jasmin Repesa e Simone Pianigiani per un totale di sei stagioni ad altissimo livello.