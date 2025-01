Trento, Galbiati: "Nel finale ci è mancata precisione"

Paolo Galbiati, coach della Dolomiti Energia Trentino, ha commentato così l'83-77 con cui i bianconeri sono usciti sconfitti dalla trasferta in casa della capolista Brescia: "Siamo partiti benissimo, ma nel secondo quarto abbiamo difeso molto male, permettendo a Brescia di rientrare in partita, nonostante avessimo fatto un ottimo lavoro su Della Valle e Bilan. Nel finale, purtroppo, ci è mancata precisione sia in attacco che in difesa. Sono molto orgoglioso dei miei ragazzi: tornare mercoledì sera dopo un viaggio di 15 ore dalla Bulgaria e preparare una partita del genere, riuscendo a limitare due giocatori del calibro di Bilan e Della Valle, è stato un lavoro straordinario, considerando le condizioni in cui ci troviamo".