Trento, Galbiati via a fine stagione: "Scelta maturata prima della Coppa Italia"

Nella dichiarazione congiunta di dirigenza e coach, la volontà è quella comunque di riportare l'attenzione sulla sfida contro Reggio Emilia (sabato, ore 20), l'ultimo turno di stagione regolare contro Napoli e l'inizio di un percorso playoff che potrebbe regalare altri momenti memorabili che legheranno coach Galbiati alla sua esperienza bianconera. Così il 41enne milanese, per cui si è già vociferato di un accordo con Gran Canaria per il 2025/26: "La scelta di lasciare il club l’ho maturata già da tempo, prima della Coppa Italia. Ho fatto delle telefonate, lunghe chiacchierate e ho preso delle decisioni, ma l’ho sempre fatto lavorando a testa bassa, col massimo impegno. Da quando sono arrivato a Trento sono cresciuto tantissimo, soprattutto dal punto di vista umano. Ai tifosi chiedo di continuare a starci vicino: siamo partiti 18 mesi fa con pochi tifosi in EuroCup e oggi giochiamo davanti a un palazzetto quasi sempre sold out in LBA e con oltre 3.000 persone anche in EuroCup. La mia scelta non ha minimamente influito sul lavoro quotidiano che abbiamo fatto e che stiamo facendo. Ringrazio sinceramente i tifosi per il modo in cui ci hanno accompagnati: per la discrezione, per i sorrisi, per averci permesso di lavorare in serenità e per averci sostenuto nei momenti difficili. Ovviamente avremmo preferito che certe voci non uscissero ora, ma fa parte del gioco delle parti. Trento resterà per sempre un pezzo importantissimo della mia vita".