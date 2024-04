Eurolega: Milano si prende il derby italiano con Bologna e continua a sperare nei play-in

BASKET

L’Olimpia schiaccia la Segafredo 90-75 grazie ad un super Mirotic e insegue da vicino le prime dieci posizioni in classifica

© twitter Il derby italiano nella trentatreesima giornata di Eurolega di basket viene vinto da Milano, che al Forum spazza via Bologna con il punteggio di 90-75. Gli emiliani restano aggrappati alla partita (grazie al solito Shengelia) fino pochi minuti dall’intervallo, quando l’Olimpia scappa via trascinata da Melli, Napier e soprattutto Mirotic (18 punti totali). Vittoria numero quindici per l’Armani, che continua a sperare in un posto ai play-in.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 90-75

Successo dal sapore di speranza per Milano, che supera Bologna 90-75 nel derby italiano d’Eurolega. Avvio più che buono della formazione allenata da Messina, con tanti canestri segnati ed un grande lavoro difensivo. Melli sale in cattedra tra le file dei meneghini, che contengono benissimo le uscite dai blocchi di Belinelli. L’Olimpia scappa via sul 20-9, ma subisce l’inevitabile rimonta emiliana: Shengelia tiene la Virtus aggrappata alla sfida, e il canestro sulla sirena di Abass vale il 22-18 alla prima pausa breve. Gli uomini di Banchi continuano a faticare con le percentuali al tiro nel periodo successivo, e l’Armani mette nuovamente la freccia verso la fine del primo tempo: Milano chiude avanti 46-34 dopo i primi venti minuti, volando via e approfittando anche dei problemi di falli degli avversari. Al rientro in campo dopo l’intervallo le cose non cambiano: Napier, Melli e Mirotic continuano a fare la differenza per l’EA7, che vola via addirittura sul +20. Bologna non trova minimamente le forze per reagire ed abbozzare la rimonta, con il tabellino che recita 73-53 a seicento secondi dal termine. Gli ultimi dieci minuti sono solamente di formalità: la Segafredo tenta di riaccendere tiepidamente la sfida con due mini-parziali, subito però scacciati via dagli uomini di Messina. Vince Milano 90-75 e fa segnare la vittoria numero quindici in questa Eurolega, per continuare a sperare (risultati delle altre permettendo) di entrare nelle prime dieci. Sconfitta numero 16 invece per Bologna, che deve ora battere il Baskonia per assicurarsi l’ottavo posto.

TABELLINO

EA7 Emporio Armani Milano-Virtus Segafredo Bologna 90-75

Parziali: 22-18, 46-34, 73-53.

EA7 Emporio Armani Milano: Napier 8 (1/1, 2/3), Tonut 15 (3/5, 2/3, 3/4 tl), Shields 11 (3/5, 1/4, 2/2 tl), Mirotic 18 (3/5, 1/5, 9/11 tl), Melli 13 (2/3, 2/3, 3/6 tl); Lo 2 (1/3, 0/1), Poythress 8 (3/3, 2/2 tl), Ricci (0/1 da 3), Hall 8 (3/3, 0/2, 2/2 tl), Voigtmann 3 (1/4, 1/1 tl), Hines 4 (2/2). N.e.: Flaccadori. All.: Messina.

Virtus Segafredo Bologna: Pajola 7 (1/1, 1/3, 2/2 tl), Belinelli 13 (1/4, 2/11, 5/5 tl), Dobric 6 (2/4 da 3), Dunston 2 (1/2), Shengelia 21 (6/10, 0/2, 9/10 tl); Hackett 1 (0/2 da 3, 1/2 tl), Lundberg 2 (1/3, 0/3), Mickey 5 (1/3, 1/1), Polonara 8 (1/1, 2/2), Abass 3 (1/2, 1/2 tl), Zizic 5 (2/3, 1/2 tl), Lomasz 2 (0/1, 0/1, 2/2 tl). All.: Banchi.