Eurolega: Milano crolla a Barcellona, i blaugrana passano 74-56

Secondo ko nella competizione per l’Olimpia che dopo un primo quarto equilibrato cede ai catalani in un match senza storia

© Getty Images Pesante sconfitta dell’Olimpia Milano nella quinta giornata di Eurolega. L’Armani dura solo il primo quarto, poi crolla sotto i colpi del Barcellona con un netto 74-56. Seconda sconfitta nella competizione per gli uomini di Messina, i catalani si risollevano invece dopo un avvio altalenante. Ottima prova per Milano di Davies con 18 punti, per i blaugrana Tobey chiude con 13. Prossima sfida per l’Olimpia giovedì prossimo col Real Madrid.

Milano non riesce a imitare l’impresa della Virtus Bologna, capace di espugnare Madrid, e crolla letteralmente sotto i colpi di Barcellona in trasferta. Match che dura solo un tempo, poi comincia l’allungo blaugrana con il conseguente tracollo milanese: 74-56 il punteggio finale che non lascia appello. Per l’Armani secondo ko nella competizione con tre vittorie, esattamente come il Barcellona. Avvio di partita in assoluto equilibrio con il primo quarto che si conclude in parità 21-21, nel secondo parziale però i padroni di casa cominciano a macinare punti e a far prevalere lo strapotere fisico.

Si crea il solco tra i blaugrana, trascinati da Tobey e Higgins (rispettivamente 13 e 11 punti a fine match) e Milano che prova a difendersi con i 18 punti e 6 rimbalzi di Davies, ma non basta. Olimpia inchiodata da un parziale devastante, Barcellona che segna da tutte le parti e in tutti i modi, dopo l’intervallo lungo la partita è senza storia con il distacco tra le due squadre che arriva anche a 23 punti. Prossima sfida per Milano giovedì 3 novembre in casa contro il Real Madrid alle 20.30.