Milano, Messina: "Complimenti a Trapani, sappiamo che i playoff saranno in salita"

Il coach dell'EA7 analizza la sconfitta di Trapani e si proietta alla post season. "Complimenti al presidente Antonini, a Repesa e i suoi giocatori che hanno vinto con merito una bella partita. Complimenti al pubblico, una cornice bella, di entusiasmo, correttezza, sostegno. Noi abbiamo giocato una partita di grande impegno, ma di poca lucidità. Abbiamo fatto tanti errori, buttato via palloni nei momenti nei quali avevamo l'inerzia. 18 palle perse per noi che ne perdiamo 9/10 a partita, sono troppe. Abbiamo giocato con troppa ansia di fare bene e non l'abbiamo gestita. Siamo riusciti a riaprire tante volte la partita, ma in un momento abbiamo sbagliato un paio di appoggi e una tripla che ci servivano. Continuiamo a lavorare, sappiamo che saranno playoff in salita, ma anche che con il recupero di Nebo possiamo dire la nostra".