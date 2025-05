Tortona, De Raffaele: "Complimenti a Napoli, siamo stati arrendevoli nei primi due quarti"

Il coach della Bertram analizza con amarezza la prestazione della sua squadra con Napoli, che costa l'addio definitivo ai playoff. “Doveroso fare i complimenti a Napoli per la salvezza ottenuta con merito con un girone di ritorno di livello. Anche stasera ha fatto una partita di grande presenza, usando tutto il talento a disposizione. Noi abbiamo fatto i primi due quarti in maniera inspiegabile come intensità, sapendo che c’era ancora una possibilità per i playoff, anche se remota: l’arrendevolezza e il non orgoglio mostrato nel primo tempo non rispecchia il mio modo di vivere e allenare. Mi rispecchia, invece, ciò che è successo negli ultimi 16-17 minuti, seppur con tutti i nostri limiti, per ottenere una sconfitta onorevole, se si possa usare l’aggettivo onorevole quando si perde. Mi dispiace aver mostrato questa faccia in casa, forse solo con Bologna era successo. Forse non sono stato in grado di trasmettere l’importanza di questa partita, anche se, ripeto, chi ha concluso la gara ha avuto un atteggiamento in cui mi identifico e in cui si identifica la tifoseria e la gente di Tortona”.