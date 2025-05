Cremona, Brotto: "Grazie ai giocatori, hanno fatto un lavoro straordinario"

Il coach della Vanoli manifesta tutta la sua gioia per la vittoria ed estende i ringraziamenti anche al suo predecessore. "Ringrazio i miei giocatori per il lavoro straordinario che hanno fatto da quando sono diventato capo allenatore. Ringrazio il lavoro fatto da Demis Cavina in questi tre anni. Mi ha insegnato tanto. Vorrei ringraziare i miei collaborati, senza di loro non avrei potuto compiere questa missione che è stata difficile e logorante. Avrei piacere di lasciare la parola a loro. Stasera è stata una vittoria della squadra, una vittoria della società, una vittoria di persone che con il loro lavoro quotidiano hanno contribuito a raggiungere questo risultato".