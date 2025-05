Trapani, Repesa: "Partita spettacolare, una promozione per il basket italiano"

Il coach di Trapani esalta la prestazione della sua squadra nella grande sfida del PalaShark con Milano. "Prima della partita ho detto che ero curioso di vedere come avremmo risposto a una squadra di EuroLega quando non gioca l'EuroLega, quando ha più tempo. Il calendario non è stato favorevole per noi. Cosa dire? Sono soddisfatto, prima di tutto abbiamo risposto a livello di fisicità. Nella partita che abbiamo perso a Milano ci avevano dominato. La cosa più importante è che tutta Italia aspettava questa partita, è stato uno spettacolo vero, una partita fatta bene da entrambe le squadre in un ambiente straordinario. Quasi nessuno ha sbagliato. Complimenti a tutti, è stata una promozione per il basket. Ci vogliono altri posti come Trapani, altre partite come sta facendo la nostra squadra perché questo fa bene per il nostro basket".