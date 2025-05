Scafati, Ramondino: "Ci abbiamo provato, va riconosciuto il merito alla Virtus"

Il coach della Givova esprime la sua amarezza per la retrocessione e riconosce i meriti di Bologna. "Il punteggio finale testimonia il valore del nostro avversario, cui va riconosciuto pieno merito per il successo odierno. Per noi era estremamente complesso tentare di colmare il gap con la Virtus, squadra profonda, tecnica e forte fisicamente. Malgrado queste premesse, tuttavia, i ragazzi hanno comunque prodotto uno sforzo rilevante, cercando di onorare fino in fondo l’ultimo impegno casalingo della stagione".