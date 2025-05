Bologna-Juventus, spareggio Champions

Data l’importanza del match, la sfida del Dall’Ara si prospetta sì ricca di grandi colpi, ma probabilmente priva di gol. Infatti, entrambi i precedenti tra Italiano e Tudor si sono chiusi sul risultato di 1-1, motivo per il quale gli esperti pensano a una partita estremamente bloccata: le chance che vengano segnati meno di tre gol in totale sono del 60%. Attenzione, però, a chi segnerà questi gol. In questo campionato, sono 25 le volte in cui la Juventus è andata in vantaggio: da questa situazione, i bianconeri hanno vinto 16 volte, pareggiato 8 e perso 1 sola per un totale di 56 punti raccolti. Numeri simili anche per il Bologna, che in ben 24 occasioni ha sbloccato la partita, portando a casa 16 vittorie, 7 pareggi e 1 sconfitta, praticamente come i bianconeri. La squadra di Italiano, però, ha collezionato un punto in meno rispetto a quella di Tudor: “solo” 55. Nonostante ciò, complice anche il fattore casalingo, c’è il 46% di probabilità che a sbloccare per prima la gara siano i padroni di casa, mentre le chance di Locatelli e compagni scendono al 42%.