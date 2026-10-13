BASKET

Eurolega: Milano crolla 98-89 contro il Real Madrid ad Assago

L’Olimpia incassa un'altra sconfitta all’Unipol Forum: è il quarto ko per le Scarpette Rosse in cinque giornate

13 Ott 2026 - 22:45
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Il Round 5 di Eurolega coincide con un’altra sconfitta per Milano, che crolla 98-89 contro il Real Madrid al Forum di Assago e incassa così il quarto ko, restando all’ultimo posto in classifica. Il 43° appuntamento di questo superclassico del basket europeo vede l’Olimpia durare sostanzialmente un quarto, con i Blancos che prendono in mano le redini del match a cavallo dell’intervallo e le mantengono fino al termine della gara. Bolmaro è il più positivo tra le Scarpette Rosse, coi suoi 21 punti.

LA PARTITA

Milano sfida il Real Madrid all’Unipol Forum, dove è l'azzurro Gabriele Procida a segnare il primo punto della partita, realizzando un tiro libero a favore dei Blancos. Jones e Tavares danno quindi manforte all’azione dell’azzurro, mentre Hall si attiva in casa Olimpia, sostenuto da Bolmaro: il quarto d’apertura si esaurisce così sul 25-21 a favore delle Scarpette Rosse, sulla tripla allo scadere realizzata da Mathews. La squadra di Peppe Poeta, che nella sua esperienza da giocatore del Bàsquet Manresa (2014-15) era stato allenato proprio da quel Pedro Martinez che ora siede sulla panchina del Real, subisce però il sorpasso del Madrid nei primi minuti del secondo quarto. Sotto gli occhi attenti di Luka Modric e Pervis Estupiñán, giocatori del Milan presenti in tribuna, gli spagnoli aumentano i giri del proprio motore e si presentano all’intervallo in vantaggio 53-40, spinti da Campazzo e Maledon.

Al ritorno sul parquet, le Merengues riprendono quindi da dove avevano lasciato e scappano via definitivamente: sale in cattedra pure Feliz e gli iberici raggiungono l’84-67 a seicento secondi dal termine. L’ultimo quarto è allora di pura amministrazione per il Real Madrid, che vince 98-89 e costringe Milano alla quarta sconfitta in queste prime cinque giornate di Eurolega: il record è di 1-4 e vale l’ultimo posto in classifica.

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