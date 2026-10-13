Eurolega: Milano crolla 98-89 contro il Real Madrid ad Assago

Al ritorno sul parquet, le Merengues riprendono quindi da dove avevano lasciato e scappano via definitivamente: sale in cattedra pure Feliz e gli iberici raggiungono l’84-67 a seicento secondi dal termine. L’ultimo quarto è allora di pura amministrazione per il Real Madrid, che vince 98-89 e costringe Milano alla quarta sconfitta in queste prime cinque giornate di Eurolega: il record è di 1-4 e vale l’ultimo posto in classifica.