L'Italia chiude il Nations Championship di rugby con una vittoria: gli Azzurri superano le Fiji 23-21 nella finale per l'11° posto di Twickenham e portano a casa un successo pesante e importante. La squadra di Quesada chiude il primo tempo in vantaggio 17-7 (mete di Mori e Nicotera, con trasformazioni e piazzato di Allan), poi nella ripresa soffre e subisce la rimonta degli isolani, che all'ora di gioco si portano avanti nel punteggio. Nel finale la mischia fa la differenza, e il piede di Allan riporta gli Azzurri davanti per il definitivo 23-21 che decide la partita.