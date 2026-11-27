È morta a Roma, all'età di 64 anni, Laura De Renzis, storica commissaria tecnica della Nazionale italiana di nuoto sincronizzato. A darne notizia è il Coni. Lascia il marito Cesare Butini, direttore tecnico della Nazionale di nuoto, e la figlia Alice. Nata a Roma il 14 novembre 1962, aveva conquistato il suo primo titolo italiano assoluto nel 1987 e partecipato agli Europei di Bonn nel 1989. Nel 2000 era stata nominata commissaria tecnica della Nazionale, incarico ricoperto fino al 2011. Alla guida delle azzurre aveva partecipato a tre edizioni dei Giochi olimpici, cinque Mondiali e sette Europei. Sotto la sua gestione l'Italia aveva conquistato la prima medaglia iridata della disciplina, con il bronzo di Beatrice Adelizzi nel solo libero ai Mondiali di Roma del 2009. Conclusa l'esperienza alla guida della Nazionale, aveva collaborato con European Aquatics e ricoperto incarichi in World Aquatics, organismo nel quale nel 2025 aveva assunto il ruolo di vice direttrice. Il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, ha espresso il proprio cordoglio ai familiari e a tutta la Federnuoto, ricordando il contributo di De Renzis alla promozione del nuoto.