"Laura De Renzis è volata in cielo lasciandoci con il cuore infranto. Lo sport italiano e, in particolare, la famiglia del nuoto hanno perso un punto di riferimento, quella del sincronizzato molto di più". Lo scrive su X il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ricordando la storica ct della Nazionale di nuoto sincronizzato, morta a Roma all'età di 64 anni. "Noi che continueremo a volerle bene ricorderemo sempre la meravigliosa, appassionata e generosa persona che è sempre stata, una dolcissima combattente che ha dato tutto per conquistarsi altri spazi di vita accanto a Cesare e ad Alice, che in questo momento così doloroso abbracciamo con profondo affetto. Adesso Laura riposa in pace", conclude Abodi.