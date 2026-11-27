Il debutto stagionale di Coppa del Mondo ad Altenberg (Germania) consegna il primo successo in carriera nel massimo circuito al tedesco Felix Keisinger, capace nella seconda discesa di risalire dalla terza piazza provvisoria per imporsi con il tempo di 1'52"96 davanti all'austriaco Samuel Maier, secondo a 0"11 dopo essere stato al comando a metà gara, e al connazionale Lukas Nydegger, terzo a 0"15. Molto positivo il primo passo di Amedeo Bagnis nella nuova stagione: l'azzurro si conferma eccellente in fase di spinta - duplice 4"96 nelle due run, secondo riscontro assoluto in entrambi i casi - e già a buon punto nel guidato: prende forma un sesto posto a 0"85, alle spalle anche dell'altro tedesco Axel Jungk e del danese Rasmus Johansen che lo precedeva dopo la prima discesa. A seguire, Manuel Schwärzer conferma il quindicesimo posto di metà gara con un distacco complessivo di 1"85, mentre Pietro Drovanti è 18esimo a 2"10. Sabato 28 novembre la tappa d'apertura di Altenberg si completa con la sfida femminile seguita dalla prova mista a squadre.