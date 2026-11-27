Elvira Oberg fa sua la 15 chilometri individuale di Kontiolahti (Finlandia), aprendo con un successo la nuova stagione di Coppa del Mondo di biathlon in un venerdì che saluta l'ottavo posto di Lisa Vittozzi, pronta a restare in alto in classifica a fronte dei due errori al poligono. Una sola penalità invece per la minore delle sorelle Oberg che concede un errore al secondo poligono (0-1-0-0) per mettere poi sulla neve un passo insostenibile per tutte: 41'47"9 il tempo finale che le garantisce un margine di 22"7 sulla ventiquattrenne finlandese Sonja Leinamo, sostenuta dal 100% al tiro per ribadire il secondo posto ottenuto nello stesso format lo scorso inverno a Östersund. Alle sue spalle, tutte senza errori, il duello francese per il terzo posto va a Julia Simon (+35"4) con Oceane Michelon quarta (+53"1) e Marthe Johansen in quinta piazza (+1'19"7). Un errore in ciascuna delle due sessioni a terra caratterizza la prova di Vittozzi: il ritardo finale della sappadina è di 2'11"4 con il decimo tempo assoluto sugli sci a rappresentare un'ottima indicazione per la campionessa olimpica dell'inseguimento. A precedere l'azzurra ci sono anche l'altra norvegese Knotten e la tedesca Tannheimer, entrambe con un solo errore.