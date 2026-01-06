Eurolega: grande serata per le italiane, trionfano Milano e Bologna

PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 74-87

Falcidiata dalle assenze, Milano fa tappa ad Atene, per la sfida contro il Panathinaikos a OAKA. Nunn parte forte e prova a rifilare subito un paio di spallate alla difesa dell’EA7, permettendo ai padroni di casa di salire sul +6. L’Olimpia riesce però ad assorbire la prima accelerata greca, grazie soprattutto agli acuti di LeDay e Brooks, restando a contatto al termine del quarto d’apertura: dopo i primi dieci minuti di partita, il tabellone recita infatti 20-15 per il Pana. La formazione di Ataman approccia quindi il secondo quarto con un parziale di 5-0 e vola in un lampo sul +10, gap dimezzato però altrettanto velocemente dall’Armani: Holmes ed Hernangomez alzano allora i giri del proprio motore e gli ellenici raggiungono l’intervallo sul 43-38. Brooks è il più ispirato tra le Scarpette Rosse e lo conferma anche al ritorno sul parquet, seppure sia Brown a siglare il canestro che porta avanti Milano nel risultato (45-43). L’Olimpia prende fiducia, aumenta il proprio livello di fisicità e tocca il +5: a seicento secondi dal termine i meneghini conducono 61-58. La partita vive di folate e Sloukas prova a rimettere a posto le cose per i biancoverdi nel quarto conclusivo, ma l’EA7 è in trance agonistica e sfrutta pure lo strapotere fisico di Nebo per sciogliere definitivamente il Pana e vincere 87-74. Brooks chiude la sua magica serata con 24 punti, 6 rimbalzi e 5 assist.



VIRTUS OLIDATA BOLOGNA-ZALGIRIS KAUNAS 83-79

Bologna accoglie lo Zalgiris alla Virtus Arena, dove è Morgan il grande protagonista del quarto inaugurale: lo statunitense guida l’attacco delle Vu Nere e consente agli emiliani di toccare rapidamente la doppia cifra di vantaggio (16-6). I lituani non si lasciano però spaventare dall’avvio vigoroso della squadra di Ivanovic e iniziano ad accorciare progressivamente le distanze fino al -3, trascinati da Tubelis e Francisco: il primo quarto va così in archivio sullo score di 25-22. Nel secondo periodo sale quindi in cattedra Williams-Goss e gli ospiti si portano anche a -1, prima di un nuovo allungo Virtus: Alston e Vildoza rianimano Bologna, avanti 43-34 alla pausa lunga. Al rientro in campo, le Vu Nere ritrovano pure la doppia cifra di vantaggio, grazie anche all’energia di Niang, con il terzo quarto che si spegne poi sul 63-56. Wright cerca infatti di tenere in scia lo Zalgiris e la formazione di Kaunas impatta sul 74-74, rendendo così decisivi gli ultimi minuti del periodo conclusivo. Pajola e Hackett firmano allora due giocate difensive provvidenziali, mentre Vildoza segna un canestro pesantissimo nel momento più delicato. Bologna chiude dunque ogni discorso sull’83-79 finale, con i liberi di Edwards, regalandosi una bella vittoria davanti ai propri tifosi. Alston è il miglior marcatore per le Vu Nere con i suoi 20 punti, mentre ai lituani non bastano i 22 di Tubelis.