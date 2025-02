Quinn Ellis al volante, Trento corre veloce verso la storia

Il duello sulle due metà campo con Ruzzier ha tenuto incollati gli sguardi al parquet: le triple allo scadere e in condizioni di precario equilibrio del play triestino sono state il perfetto complemento della partita in costante controllo, dei movimenti propri e di quelli della squadra, di Ellis. Assente nella Final Eight 2024 per infortunio, il playmaker di formazione italiana - prelevato dall'Orlandina Basket nel 2019, acquistato da Trento due estati fa dopo un prestito in A2 a Casale Monferrato - ha mantenuto lo standard atletico ed energico fissato dal suo centro, Selom Mawugbe, dal primo all'ultimo possesso. Non a caso, gran parte delle penetrazioni concluse al ferro e le assistenze per i compagni si è trovata nella parte iniziale e finale di gara dei bianconeri di Galbiati, le fasi migliori della partita trentina.