Coppa Italia: l'Olimpia Milano batte Brescia ed è la prima finalista

GERMANI BRESCIA-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 69-74

Olimpia Milano in finale al termine di un match in dubbio fino agli ultimi minuti: battuta 74-69 Brescia. La squadra di Messina, campione d'Italia in carica e già vincitrice della Supercoppa, gioca uno splendida metà di ultimo quarto dopo una partita equilibratissima e si impone sulla Leonessa. La squadra di Poeta, all'Inalpi Arena di Torino, lotta e resta aggrappata alla sfida fino a metà ultimo quarto, dopo una partita giocata punto su punto. Basti guardare i parziali dei singoli periodi: 16-16, 18-17 e 19-17. Parità assoluta in avvio, poi all'intervallo lungo la formazione di Messina si presenta col minimo vantaggio. La situazione si inverte a 10' dalla fine, ma sul 52-51 la Germani crolla e l'Olimpia ne approfitta per scappare con un clamoroso 16-2 di parziale nei primi 5 minuti del quarto conclusivo. La Leonessa proverebbe pure a rientrare, ma riesce solo a riportarsi sul -5 (70-65). A quel punto, Shields (19 punti a fine partita, 14 per Mirotic) e i liberi di Bolmaro chiudono i conti: l'Olimpia resta in corsa per un altro trofeo.