Quinn Ellis, il futuro di Trento è già qui: doppia doppia da 13 assist

È in altre serate in cui occorre valutare gli enormi margini di miglioramento di Ellis: 41/85 da 2 (LBA 2024/25) è una conversione insostenibile per impattare come guardia ai massimi livelli, e anche solamente 1.6 tiri liberi tentati per partita in questa stagione di Serie A lo renderebbero troppo gestibile dai corpi di Eurolega. Contro difese che impastano e che ti trascinano nel fango, vedi quella affrontata nell'ultima serata del 2024 a Tortona, alcune letture nel traffico sono ancora da rifinire, anche perché sostenute da un tiro dal palleggio troppo ondivago per essere un punto di forza - nell'EuroCup 2023/24 Ellis ha tirato col 34.1% dall'arco, quest'anno addirittura 5/30 in 15 gare (16.7%).