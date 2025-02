Galbiati: "Siamo in finale ed è bellissimo". Christian: "Nessun rimpianto"

Jamion Christian: "Prima di tutto enorme credito a Trento, staff e giocatori che stanno facendo un incredibile lavoro in stagione e stasera, per conquistare la vittoria. Non siamo stati in grado di trovare ritmo offensivo, principalmente per grande merito dei nostri avversari, e perso qualche palla di troppo all’inizio che ci ha messo in una condizione difficile da recuperare. Il quinto fallo di Valentine? In queste gare hai bisogno dei tuoi migliori giocatori, lui è uno di quelli e avevamo anche bisogno di dare qualche minuto di riposo a Ruzzier. Purtroppo non ci aspettavamo che potesse commettere un fallo su una palla vagante come quella. Rimpianti? Cerchiamo come gruppo di vivere senza rimpianti, dando tutto quello che abbiamo ogni singolo giorno e penso che oggi sia stato così. Qualche episodio sfortunato ci ha messo in una posizione difficile, rimpianti però non ce ne sono perché i ragazzi hanno sempre voglia di lottare e sono orgoglioso di poterli allenare e lavorare con loro".