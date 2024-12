L'Aquila, il collettivo dei record: a Scafati in evidenza anche Zukauskas

La decima è arrivata in modo spettacolare, con un'altra grandissima prova di squadra: a Scafati la squadra di Galbiati ha aggiornato il suo record di punti segnati in una gara di campionato, 119. Tre in più del precedente record, ma con una doverosa aggiunta da fare: i 116 contro Cremona del 2014 arrivarono dopo tre overtime, stavolta L'Aquila ha scatenato la pioggia di canestri in soli 40 minuti.