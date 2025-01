Basket, Serie A: Trento torna a vincere, Trieste sbanca Reggio Emilia

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-NUTRIBULLET TREVISO 101-86

Si rialza Trento, che mandando cinque giocatori in doppia cifra supera Treviso tra le mura casalinghe. I padroni di casa provano subito a forzare in attacco, tenendo percentuali alte da tre punti. I veneti non permettono la fuga ai loro avversari, con Macura che in uscita dalla panchina fa la differenza soprattutto dall’arco. L’equilibrio regna sia al termine del primo periodo (25-22) che all’intervallo (52-48), con la squadra di Galbiati che mette il muso avanti ma senza scappare via. Bowman e ancora Macura spingono la Nutribullet anche al sorpasso dopo l’intervallo, ma verso la fine del terzo quarto qualcosa cambia: Lamb e Ford continuano ad essere micidiali da tre punti per la Dolomiti, grazie anche al lavoro a rimbalzo di Niang e Mawugbe: Trento trova le dieci lunghezze di vantaggio a seicento secondi dalla fine, sul 77-67, per poi scappare via nel periodo finale. Vince la Dolomiti Energia Trentino 101-86 e fa segnare la dodicesima vittoria in sedici appuntamenti. Nona sconfitta stagionale per Treviso.