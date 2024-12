Questa l'analisi di Paolo Galbiati dopo il ko di Trento contro la Bertram: "Complimenti a Tortona, a coach De Raffaele e a tutto il suo staff per la grande prestazione di oggi. Siamo andati in difficoltà con la loro fisicità. Nel primo tempo abbiamo avuto ottime percentuali al tiro, ma in difesa non siamo stati efficaci, poi nel secondo tempo le nostre percentuali sono calate. Dobbiamo fare molto meglio e spero ci serva come lezione per crescere".