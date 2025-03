Bologna, Ivanovic: "Vittoria importante, difficilissimo giocare con Trento"

Dopo la gara contro Trento ha parlato conferenza stampa coach Dusko Ivanovic: “Una vittoria importante, congratulazioni ai miei giocatori ma congratulazioni anche a Trento, è difficilissimo giocare contro di loro, corrono molto bene il campo. In alcuni momenti abbiamo avuto una buonissima difesa ma quando abbiamo raggiunto la doppia cifra di vantaggio abbiamo perso la pazienza. In generale però sono contento per questa vittoria. Cordinier troppo individualista negli ultimi possessi? Non sono d’accordo, è la squadra che sceglie l’opzione Cordinier o Shengelia per l’ultimo tiro, non è Cordinier che sceglie l’ultimo possesso”.