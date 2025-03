Marco Belinelli: "Bologna è casa mia. Desiderio? Lo scudetto"

Sempre nell'intervista presente sulle pagine del Corriere dello Sport, Marco Belinelli (capitano Virtus Segafredo Bologna) ha parlato del suo passato negli Stati Uniti e del finale di stagione delle Vu Nere: "NBA? Ho sempre e solo avuto l'obiettivo di giocare lì, potermi misurare con i migliori giocatori al mondo. Mi vedevo come un professionista che divideva il campo e gli spogliatoi con giocatori incredibili, cercando di imparare da loro qualsiasi dettaglio. Quando sono arrivato ho vissuto esperienze ed emozioni che non mi ero nemmeno lontanamente immaginato. Finché non la tocchi con mano, non puoi capire davvero il livello di organizzazione e di professionalità che c'è. Cosa mi manca? Sono tornato a Bologna per riportare Basketcity ai palcoscenici che merita, Bologna è casa mia, sono il capitano della Virtus, il mio desiderio è portare lo scudetto ancora qui".