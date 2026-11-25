La sua carriera parte nel 2003 in Croazia con il KK Spalato, prima di collezionare esperienze in giro per l'Europea con diversi club prestigiosi. Dal 2008 al 2011 guida l'Olijmpia Lubiana, prima di trasferirsi in Russia allo Spartak San Pietroburgo con il quale raggiunge anche la Final Four di Eurocup. Successivamente il suo curriculum si amplia con passaggi in Turchia (Gaziantep) e in Grecia (AEK Atene), prima di rientrare in patria sulla panchina del Cedevita e riabbracciare l'Olimpija Lubiana. Nel 2020/2021 allena i francesi del Metropolitans 92, per poi passare allo Zalgiris nell'ottobre del 2021, dove rimane fino a giugno 2022. Le ultime apparizioni in panchina di Zdovc sono in Turchia, al Bursaspor, e in Grecia al Paok, squadra che ha allenato fino a marzo 2026.