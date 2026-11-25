Attraverso questa azione coordinata, l'intero movimento della pallavolo italiana di vertice intende ribadire che lo sport rappresenta un veicolo fondamentale di educazione, inclusione e parità. Il coinvolgimento trasversale dei campionati maschili e femminili sottolinea come il contrasto alla violenza di genere non sia una battaglia di parte, ma una responsabilità condivisa che chiama in causa atlete, atleti, società, tifosi e nuove generazioni. Inoltre, la Lega Volley Femminile ha deciso di supportare Fondazione Libellula nella campagna "Non ti lascerò mai". L'iniziativa vuole porre l'accento sulla violenza verbale, che in alcuni casi può anticipare quella fisica. Troppo spesso consideriamo normali parole che controllano, possiedono, minacciano e svalutano. Per questo, durante gli schieramenti in campo, due giocatrici leggeranno un messaggio fonico dedicato e, in occasione della partita tra Cuneo e Scandicci di sabato sera, entrambe le squadre indosseranno una maglietta a supporto della campagna.