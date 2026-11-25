"Penso - ha aggiunto ricordando il suo incidente - che con il mio infortunio fosse molto chiaro cosa era successo. Era chiaro anche il percorso che dovevo affrontare. Perché mi ero rotto diversi legamenti e avevo diverse fratture alle ossa" e quindi i mesi di recupero. "La differenza con Sinner è che in qualche settimana sperava di rientrare", ha poi concluso l'attuale numero uno al mondo.