"Penso che sia mentalmente forte. Spero che prenda ogni passo seriamente e che tra tre o quattro mesi possa tornare al 100% e tornare a giocare perché, sai, ovviamente è uno dei miei più grandi rivali e uno dei giocatori più difficili" da battere. Lo ha detto Alexander Zverev, durante la conferenza stampa della squadra tedesca a Bologna, in vista dell'esordio ai quarti di finale di Coppa Davis domani mattina, quando la Germania si batterà contro la Gran Bretagna. Parlando dell'infortunio di Jannik Sinner, reduce dall'operazione al ginocchio in Finlandia, Zverev gli ha augurato "di tornare nel circuito perché ci sono passato: so cosa si prova con un infortunio, non lo auguro a nessuno".
"Penso - ha aggiunto ricordando il suo incidente - che con il mio infortunio fosse molto chiaro cosa era successo. Era chiaro anche il percorso che dovevo affrontare. Perché mi ero rotto diversi legamenti e avevo diverse fratture alle ossa" e quindi i mesi di recupero. "La differenza con Sinner è che in qualche settimana sperava di rientrare", ha poi concluso l'attuale numero uno al mondo.