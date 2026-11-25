Ufficializzate le formazioni per il quarto di finale di Coppa Davis tra Italia e Corea del Sud, in programma alle 16 alla BolognaFiere Arena. Il capitano azzurro Filippo Volandri schiera nei singolari Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli, mentre nel doppio sono annunciati Matteo Berrettini-Andrea Vavassori. Nel primo singolare Musetti affronterà Seongchan Hong (nessun precedente tra i due), seguito dal secondo singolare tra Cobolli e Soonwoo Kwon (anche in questo caso al primo confronto). In caso di eventuale doppio decisivo, sono stati indicati Berrettini e Vavassori per l'Italia contro la coppia formata da Hyeon Chung e Kwon, con le designazioni per il doppio che restano comunque modificabili al termine del secondo singolare.