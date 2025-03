Serie A: Brescia conferma il primo posto, Milano torna a vincere

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-NUTRIBULLET TREVISO BASKET 90-80

Senza Mirotic e Gillespie, fermati dai problemi avuti in Eurolega, Milano ospita Treviso al Forum, dove la Nutribullet si regala un primo quarto con eccellenti percentuali al tiro. I veneti colpiscono a ripetizione da dietro l’arco e scappano sul +12, costringendo l’Olimpia a fermarsi per riorganizzare le idee e trovare il modo per cambiare immediatamente passo in campo. L’EA7 riesce quindi a dimezzare lo svantaggio, ma Treviso regge e al termine del quarto d’apertura guida il risultato 29-23. La squadra di Vitucci torna poi a martellare nel secondo parziale e allunga nuovamente sul +16, ma nei secondi che precedono l’intervallo incassa la tripla di Tonut e vede assottigliarsi il proprio vantaggio a dieci punti: 53-43 è infatti il risultato con il quale Treviso torna negli spogliatoi. Milano continua però a faticare anche al rientro in campo e la Nutribullet resta sulla doppia cifra di vantaggio a lungo. L’EA7 però non si scoraggia e, trascinata da Brooks, torna sul -6 al termine del terzo quarto (68-62), passando poi al sorpasso nella frazione seguente. Lo statunitense è rovente da dietro l’arco e mette in scena un vero e proprio ‘one man show’, portando Milano avanti 73-70. Le Scarpette Rosse trovano nuove energie e forzano la gara nel momento decisivo, facendo pesare la propria maggior qualità. L’Olimpia vince 90-80 e riassapora così il successo in campionato, salendo a 28 punti. Non basta invece un’ottima prestazione a Treviso per evitare la terza sconfitta consecutiva: la Nutribullet resta a 16 punti.