Armoni Brooks, il bomber dell'Olimpia Milano che non perdona da tre

Più di tutte le triple, prese sugli scarichi e dal palleggio, gli applausi di compagni e staff sono arrivati per altre letture, fondamentali per essere d'impatto per così tanti minuti (Armoni era andato oltre i 30' solo con Scafati, Napoli e Cremona): la "rinuncia" a una buona tripla per trovarne una migliore di Tonut, una penetrazione non prevista dallo schema ma troppo invitante per il gap fisico creatosi sul cambio con Forrest, una mano a intercettare la linea di passaggio verso Silins per dare il via allo strappo decisivo nel 3° quarto.