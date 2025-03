Milano, Messina: "Mirotic vorrebbe giocare a Belgrado"

Al termine della partita con Treviso coach Messina ha fatto il punto sugli ultimi infortuni in casa Olimpia: "Gillespie è nel protocollo di recupero dalle commozioni cerebrali, quindi ne avrà per una decina di giorni almeno rispetto al giorno dell’incidente, mentre Mirotic è migliorato rapidamente. Gli esami hanno scongiurato lesioni sia ossee che muscolari, quindi vediamo come si sente domani. Lui vorrebbe giocare già a Belgrado, io non vorrei essere troppo ottimista perché dobbiamo essere prudenti. Vedremo”.