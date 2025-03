Milano, Messina: "Brooks ha mostrato il suo talento offensivo"

Così coach Ettore Messina ha commentato la partita giocata con Treviso: “Abbiamo completato una bella rimonta quando la nostra difesa è salita di tono concedendogli 15 e 12 punti nei due periodi conclusivi. In quel momento, abbiamo anche mosso bene la palla e ovviamente cavalcato i tiri di Armoni Brooks. Sono stati bravi anche i compagni a metterlo nelle condizioni di tirare. Ci siamo complicati la vita nel primo tempo soprattutto avevamo troppi elementi sotto tono o in cattive condizioni fisiche come Shavon Shields che dopo due giorni di gastroenterite era a corto di energie. Però la rimonta è stata bella. Brooks ha mostrato tutto il suo talento offensivo che ovviamente è noto. Per lui la chiave è trovare un accoppiamento difensivo accettabile, stasera ne aveva due, e di non soffrire la fisicità della gara. Questo aspetto in EuroLeague è più complicato rispetto al campionato, però mi è piaciuto che a parte i tiri sia andato dentro con energia come in occasione della schiacciata che ha chiuso la partita. E l’altra cosa è che ha usato bene i blocchi. Sono contento".