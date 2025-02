Brescia-Milano, la chiave tattica: il duello Burnell-Leday e il ruolo di Della Valle

La stoppata su Gorham e le triple nel finale hanno reso Jason Burnell l'uomo copertina della Final Eight della Germani Brescia. L'ex Brindisi, reduce da un inizio di stagione con altissimi in campo (regista occulto della Germani, adattabile come ala grande o centro nelle due metà campo) e momenti tosti al di fuori (la scomparsa della nonna Carolyn Rose a fine gennaio), era stato assente ingiustificato nella gara di campionato con Milano - 0 punti in 16', 2 assist e 1 rimbalzo, -6 di valutazione -: quale miglior momento per prendersi una rivincita e mostrarsi all'altezza, anche solo per una partita, di LeDay e Mirotic?