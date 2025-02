Poeta estasiato: "Partita da montagne russe". De Raffaele: "Grande rammarico"

Peppe Poeta: "Siamo molto contenti, abbiamo vinto una partita da montagne russe contro una squadra con mille opzioni che ha provato mille assetti possibili. Come spesso capita in Coppa si vive di folate e momenti. Loro sono partiti forte e noi contratti, poi abbiamo fatto 15 minuti di altissimo livello e non abbiamo capitalizzato abbastanza all’intervallo. A inizio terzo quarto loro hanno fatto grandi canestri, abbiamo perso fiducia e siamo stati bravi a rimanere attaccati alla gara e a non perdere il filo. Le giocate decisive di Ivanovic e Burnell ci hanno dato una grande mano. Siamo stati bravi e maturi, ci manca sempre un filo di cinismo quando allunghiamo, ma onestamente non posso dire di più a questi ragazzi che stanno facendo un’annata strepitosa. Bilan è l’MVP del campionato, anche quando è un po’ opaco crea per gli altri ed è un punto di riferimento. Burnell? Ha un’energia pazzesca, sta facendo un’annata clamorosa e sta portandosi dietro la fiducia e mettendoci la garra che non fa mai mancare, facendo anche giocate importanti nel finale".