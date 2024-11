Nico Mannion all'Olimpia Milano, adesso è ufficiale: "Voglio essere all'altezza"

LA CARRIERA – Nato a Siena da padre americano – Pace Mannion, sei squadre NBA e poi una lunghissima carriera europea, quasi tutta Italia, con Cantù e Treviso come tappe importanti – e madre italiana – Gaia Bianchi, ex giocatrice della nazionale di pallavolo -, Nico Mannion è cresciuto in Italia prima di trasferirsi con la famiglia negli Stati Uniti, a Salt Lake City e infine in Arizona. Ha frequentato la Pinnacle High School di Phoenix che nel 2018 ha guidato al titolo dello stato chiudendo la stagione a 23.4 punti e 5.8 assist di media. Nel 2019, ha condotto la sua squadra al secondo titolo consecutivo finendo con 43.4 punti e 6.2 assist di media oltre al titolo di giocatore dell’anno in Arizona. Nel 2019 è approdato all’università dell’Arizona. A fine stagione, è stato incluso nel primo quintetto di rookie della Pac 12 conference e secondo quintetto assoluto e infine si è dichiarato per i draft NBA. Scelto dai Golden State Warriors con il numero 48. Nel suo primo anno da professionista ha giocato 30 partite per i Warriors (4.1 punti e 2.3 assist per gara) e nove nella G-League per i Santa Cruz Warriors (19.3 punti e 6.8 assist di media). Nel 2021, ha firmato per la Virtus Bologna dove è rimasto due stagioni giocandone una in Eurocup e la seconda in EuroLeague. Nel campionato italiano ha avuto 9.4 punti e 4.6 assist nel 2021/22 e 10.5 punti e 3.3 assist nel 2022/23. Nel 2023 si è trasferito al Baskonia giocando 20 partite tra EuroLeague e campionato spagnolo per poi trasferirsi a Varese dove ha chiuso la stagione con 20.3 punti e 6.6 assist per gara.