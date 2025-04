Milano ha trovato Bortolani, meglio tardi che mai

Rispetto a diverse altre presenze sul parquet in maglia Olimpia, però, la confidenza nei propri mezzi non è scomparsa immediatamente: uscita dai blocchi, palleggio-arresto-e-tiro dalla media, canestro con fallo subito dal neo arrivato Valerio-Bodon. Da quel momento (20-20 a fine 1Q), Milano e Bortolani hanno finalmente preso quel minimo di ritmo necessario per avere la meglio di una Pistoia ai minimi termini: uno scivolamento in più in difesa, una mano in più per contestare il palleggio avversario - quella su Boglio è stata la prima palla rubata da Bortolani in tutto il 2024/25! -, presenza nei primi secondi dell'attacco per far valere l'esplosività contro una difesa sbilanciata.