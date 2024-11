Basket, Serie A: Trento è inarrestabile, che lezione a Milano! La Virtus non sbaglia

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 91-57

Trento non si ferma più e fa sei su sei in Campionato strapazzando anche Milano. La gara nel primo periodo è abbastanza equilibrata, ma la manovra dei padroni di casa è più fluida e porta ad un leggero vantaggio al termine del primo periodo sul 21-18. Il secondo quarto è un piccolo capolavoro della Dolomiti Energia, e combacia con un blackout totale della squadra di Messina: parziale di 20-0 a favore degli uomini di Galbiati, con Zukauskas e Cale protagonisti. L’EA7 segna solamente 11 punti nel periodo prima dell’intervallo, concedendone 27: alla pausa lunga Trento è scappata via sul 48-29. Le cose non cambiano al rientro in campo nel terzo quarto, con le Aquile che mettono in moto e a tabellino tanti giocatori del quintetto e non: a seicento secondi dal termine la Dolomiti comanda 66-42. Nell’ultimo quarto sale in cattedra Toto Forray: tre triple consecutive di un peso specifico importantissimo, che portano addirittura al +30 (74-44) a poco più di cinque minuti dalla fine. Galbiati cambia uno ad uno tutti i protagonisti nel finale, per concedere la standing ovation del IlT Quotidiano Arena. Vince Trento 91-57 e fa sei su sei in stagione, seconda sconfitta per Milano.