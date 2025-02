Da Ellis a Faye, ecco i 12 giocatori pronti a fare il grande salto

"Ne sono certo, presto tornerà dall'altra parte dell'oceano per giocare da protagonista. In ogni allenamento da sempre il 100 per cento, non ha i passaggi a vuoto che ogni tanto caratterizzano i giocatori di scuola americana. La pigrizia, in senso sportivo, non sa cosa sia. Ha tecnica, fisicità, un buon tiro da 3: un giocatore completo, che sta crescendo sempre di più a livello tattico": basterebbero le frasi del suo coach, Neven Spahija, come spot pubblicitario per il ritorno di Kabengele in NBA - 55 gare totali tra Clippers, Cavaliers e Celtics tra 2019 e 2023. Una metà campo difensiva nella quale, con le spaziature infinite dei campi dell'NBA, verrebbero più facilmente a galla alcune lacune nel posizionamento e nel tempismo in aiuto, suggerirebbe invece una permanenza in Europa. Magari da primo cambio di una rotazione dei lunghi di Eurolega, a fornire protezione al ferro e completezza offensiva oltre che gigantesche dimensioni con cui riempire l'area (208 cm per 113 kg). Un sondaggio, il Real Madrid, lo aveva già fatto...