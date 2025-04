Eurolega: l'Olimpia saluta la regular season con una vittoria

Vittoria mai in discussione per l'EA7 Emporio Armani, che saluta l'Eurolega con un rotondo 111-89 sul Baskonia. L'Unipol Forum supporta le scarpette rosse, già eliminate, e non c'è storia nel match della 34a e ultima giornata della regular season. LeDay e Mirotic mostrano le loro migliori versioni, chiudendo rispettivamente con 32 e 23 punti, e la gara viene subito indirizzata: 31-18 nel primo quarto. Pressoché nulla la reazione dei baschi, che rischiano anche di essere "doppiati" nel secondo quarto (61-35) prima di rimettersi parzialmente in carreggiata dopo la pausa. L'Olimpia rallenta notevolmente i ritmi e si mantiene sul +21 (82-61), mostrando anche un ottimo Armoni Brooks: 18 punti per lo statunitense, in forma nel finale di stagione. Il Baskonia, di contro, riesce finalmente a portare qualche giocatore in doppia cifra: Samanic (17) il migliore dei suoi. Solo per le statistiche l'ultimo quarto, nel quale viene mantenuta una relativa parità tra le due formazioni. L'Olimpia Milano vince 111-89 e chiude in pareggio nel suo record stagionale: 17 vittorie e 17 pareggi, che non bastano per i play-in. Scivola in 14a posizione il Baskonia (14-20).